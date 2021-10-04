Более 1600 жителей Самарской области призовут в армию до конца 2021 года

15 молодых людей направят в Президентский полк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 1 октября 2021-го стартовал осенний призыв на военную службу. До конца года в армию отправятся более 1600 жителей региона, сообщает пресс-служба правительства.

- В Вооруженные силы РФ и другие войска будет отправлено свыше 90 воинских команд, один авиаборт в Калининград, два – в Крым, а также один воинский эшелон на Дальний Восток, - рассказал военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин.

Более 300 молодых людей останутся служить в 63 регионе. В основном это будут женатые военнослужащие, те, кто имеет детей или больных родителей.

Еще 15 человек отправятся в Президентский полк, 8 самарцев будут проходить альтернативную гражданскую службу. В ВДВ направят 9 человек, которые прошли подготовку по программе «водитель-парашютист». Кроме того, на службу в армию отправят свыше 30 казаков.

Всего в Самарской области подлежат призыву более 15 тысяч человек, однако основная масса получит отсрочку. Причины могут быть следующие: учеба, семейные обстоятельства и состояние здоровья.