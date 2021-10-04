В Самарской области за минувшие выходные инспекторы ДПС лишили водительских прав 68 пьяных водителей

С 1 по 3 октября в регионе прошли рейдовые мероприятия ДПС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в минувшие выходные с 1 по 3 октября 2021 года прошли широкомасштабные рейды сотрудников ДПС. За три дня инспекторы зарегистрировали более 2800 нарушений ПДД, из которых 68 автолюбителей сели за руль в нетрезвом виде.

Во время проведения рейда сотрудники полиции уделяли особое внимание водителям, которые находились за рулем в нетрезвом виде. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. В ближайшее время их ожидает судебное разбирательство, после чего они будут лишены водительских прав и заплатят штраф.

Также инспекторы ДПС зарегистрировали 19 автолюбителей, которые сели за руль, не имея водительских прав. В отношении задержанных также были составлены административные протоколы.

Полицейские сообщают, что подобная практика проведения рейдов на дорогах Самарской области будет продолжена. Кроме того, сотрудники ДПС во время проверок будут использовать метод скрытого патрулирования. Автолюбителей настоятельно просят не забывать о безопасности дорожного движения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.