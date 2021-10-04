Роспотребнадзор рекомендовал перевести не менее 30% сотрудников Самары на удаленную работу

Ситуация с коронавирусом в Самаре остается напряженной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось оперативное совещание штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Сейчас в Самарской области наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, поэтому Роспотребнадзор вынужден рекомендовать введение новых ограничительных мер.

- Роспотребнадзор рекомендует переводить сотрудников предприятий региона на дистанционную работу - не менее 30 %, а также не допускать к работе людей с признаками заболеваний ОРВИ, - сообщили в областном правительстве.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также предложил профсоюзным организациям подключиться к мониторингу эпидемиологической ситуации. В первую очередь, по словам главы региона, внимание нужно сфокусировать на ситуацию в сфере услуг, а также в офисах, банках и транспортных компаниях Самарской области.

Напомним, на оперштабе также было принято решение о переводе на дистанционное обучение школьников 6-10 классов. Так, с 4 октября 2021 года на «удаленку» уйдут старшеклассники из Кинеля, Елховского и Кинель-Черкасского районов, а с 6 октября дистанционное обучение будет введено для учеников из Самары и Тольятти.