В Тольятти почти тысячу учеников отправили на карантин после контакта с заболевшими коронавирусом детьми

В Тольятти 52 школы из 69 поражены эпидемией коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Тольятти Николай Ренц после совещания оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области обратился к жителям Автограда и сообщил о переводе школьников на дистанционное обучение.

- За последние три недели выявлено 183 случая заболевания коронавирусом среди детей в возрасте от 7 до 17 лет. В результате 53 класса, а это почти тысяча учеников, были отправлены на карантин по причине контакта с заболевшим ребенком, - рассказал Николай Ренц в своем обращении.

Кроме того, в Тольятти зафиксирована также высокая заболеваемость среди педагогов. Так, на сегодняшний день коронавирусом болеют 242 учителя. Глава Тольятти сообщил, что сейчас в городе эпидемией поражены 52 школы из 69.

- В связи с этим оперштаб принял решение о переводе учащихся 6-10 классов школ Тольятти на дистанционное обучение с 6 октября 2021 года, - сказал глава города Николай Ренц.