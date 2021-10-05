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Общество5 октября 2021 12:53

В Самаре завершили первый этап ремонта Московского шоссе

Магистраль обновили от улицы Мичурина до проспекта Кирова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подрядчик избавил Московское шоссе от колеи / Фото: Дороги Самарской области

Подрядчик избавил Московское шоссе от колеи / Фото: Дороги Самарской области

Фото: vk.com

Завершен первый этап ремонта Московского шоссе в Самаре. Рабочие привели в порядок 8-километровый участок от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Об этом во вторник, 5 октября 2021 года, сообщили в региональном правительстве.

Так, подрядчик – ООО «СамараТрансСтрой» – обновил асфальт и восстановил дорожное покрытие на трамвайном межпутье. Кроме того, он сделал переходно-скоростную полосу с поворотом направо на проспект Масленникова и расширил разворотное кольцо на улице Революционной. Также дорожники обустроили дополнительный выезд с дублера перед улицей Жигулевской.

На очереди – второй этап работ. Теперь подрядчику (электронный аукцион вновь выиграла компания «СамараТрансСтрой») предстоит обновить участок на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского.