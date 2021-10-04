«СамараТрансСтрой» займется вторым этапом ремонта Московского шоссе

Очередной отрезок магистрали приведут в порядок до 1 октября 2022 года Фото: Google. Карты.

В Самаре нашли подрядчика для второго этапа ремонта Московского шоссе. Проведение работ вновь доверили ООО «СамараТрансСтрой». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Компании предстоит привести в порядок участок в районе пересечения магистрали с улицей Луначарского – обновить асфальт по основному ходу дороги и на примыканиях. Также необходимо восстановить тротуары, уложить тактильную плитку, установить бортовой камень и шумозащитные экраны. Еще в плане – озеленение кольца «Луначарского» и сквера «Мир».

Подрядчик должен выполнить все работы до 1 октября 2022 года. Стоимость контракта – 69,3 млн рублей.

Напомним, компания «СамараТрансСтрой» проводила реконструкцию Московского шоссе перед ЧМ-2018. Весной 2021 года она приступила к повторному ремонту магистрали. Эта же организация возведет надземный пешеходный переход в районе поселка Мехзавод. Кроме того, она занимается строительством второго этапа Самарского (Фрунзенского) моста и двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.