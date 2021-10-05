Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2021 13:16

Доходный дом на ул. Венцека в Самаре взяли под охрану

Трехэтажное здание является объектом культурного наследия
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Памятник архитектуры был построен более 100 лет назад

Памятник архитектуры был построен более 100 лет назад

Фото: Google. Карты.

В Самаре взяли под охрану еще один памятник архитектуры. Речь идет о доходном доме на улице Венцека, 38 в Самарском районе. Соответствующий приказ выпустило региональное УГООКН.

Трехэтажное здание было построено более 100 лет назад (в 1900 году) в стиле модерн. Предметом охраны стали сама постройка, а также конструктивные особенности и декор главного фасада.

Напомним, ранее в Самаре взяли под охрану доходный дом Челышева на улице Красноармейской, 60. Раньше там сдавали в аренду жилье, а после революции 1917 года квартиры в здании стали коммунальными.