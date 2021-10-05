Доходный дом на ул. Венцека в Самаре взяли под охрану

Памятник архитектуры был построен более 100 лет назад Фото: Google. Карты.

В Самаре взяли под охрану еще один памятник архитектуры. Речь идет о доходном доме на улице Венцека, 38 в Самарском районе. Соответствующий приказ выпустило региональное УГООКН.

Трехэтажное здание было построено более 100 лет назад (в 1900 году) в стиле модерн. Предметом охраны стали сама постройка, а также конструктивные особенности и декор главного фасада.

Напомним, ранее в Самаре взяли под охрану доходный дом Челышева на улице Красноармейской, 60. Раньше там сдавали в аренду жилье, а после революции 1917 года квартиры в здании стали коммунальными.