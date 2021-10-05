В Самарской области возбудили уголовное дело на живодера, который отрезал ножницами уши и хвосты щенкам

Волонтеры спасли щенков от рук живодера. Фото: Анжелика Гришина

Шокирующая история из Чапаевска, где мужчина зверски издевался над бездомными щенками, получила логичное продолжение. Несмотря на то, что ОМВД по Чапаевску отказали в возбуждении уголовного дела, прокуратура все же добилась отмены данного постановления и живодер пойдет под суд.

Напомним, самарские волонтеры в социальных сетях рассказали о вопиющем случае, который поверг в шок не только самих зоозащитников, но и всех самарцев. Волонтер Анжелика Гришина поделилась информацией, что в городе Чапаевске мужчина безжалостно отрезал маленьким щенкам уши и хвостики ножницами без анестезии. По словам самого живодера, он сделал это, чтобы щенки стали злыми, как алабай.

- Прокуратурой города органу дознания даны конкретные указания о проведении проверочных мероприятий, выполнение которых привело к принятию обоснованного процессуального решения о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В отношении 58-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В настоящее время расследование продолжается, дело взято на контроль городской прокуратурой.