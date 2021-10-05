Мужчину, который кусал ребенка за руки и щеки в Самаре, будут судить за закрытыми дверями

По версии следствия, неприязнь мужчины вызывала болезнь падчерицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня Промышленный районный суд Самары начал рассматривать уголовное дело об истязании ребенка. На скамье подсудимых – Уул Кадыржан.

Его жертвой стала девочка, которой на тот момент было всего 7 лет, при этом ребенок серьезно болен. По версии следствия, именно болезнь вызвала неприязнь у взрослого по отношению к ребенку. Свою нелюбовь в декабре прошлого года он выражал весьма своеобразно - при помощи укусов за руки и щеки. Его действия квалифицировали по ст.117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Но на этом список «подвигов» подсудимого не заканчивается. В феврале этого года, когда полицейские приехали за ним, чтобы привезти его к следователю, мужчина грубо и нецензурно их оскорбил. За что стал фигурантом еще одного уголовного дела – по ст.319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в Промышленном районном суде, заседания по делу Кадыржана будут проходить в закрытом режиме.

- Это решение принято, исходя из особенностей инкриминируемого подсудимому преступления по ст.117 УК РФ, личности потерпевшей, ее возраста и состояния здоровья, характера содержащейся в деле информации, касающейся частной, семейной жизни потерпевшей.

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