Суд в Самаре рассмотрит просьбу экс-главы СОФЖИ об УДО 25 октября 2021 года

Бывший руководитель СОФЖИ пытается выйти на свободу по УДО Фото: Александра БУДАЕВА

Бывший руководитель Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналь Мязитов пытается выйти на свободу по УДО. Суд рассмотрит его прошение через три недели.

- Реналь написал заявление еще в СИЗО. Заседание комиссии по УДО состоится в Куйбышевском районном суде Самары 25 октября в 14:30, - написала в фейсбуке супруга Мязитова – Наталья.

Напомним, экс-главу СОФЖИ признали виновным в крупном мошенничестве и в злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2020 года суд приговорил Реналя Мязитова к 6 годам колонии общего режима, а также назначил штраф в 200 тысяч рублей.