«Он просто космос!»: в Самаре экс-глава СОФЖИ Реналь Мязитов пытается обжаловать свой приговор

Реналь Мязитов (на фото слева) написал апелляционную жалобу на 92 листа Фото: Александра БУДАЕВА

19 марта в Самарском областном суде состоялось первое заседание апелляционной инстанции. Судьи оценивают справедливость, законность и обоснованность обвинительного приговора бывшему руководителю областного Фонда жилья и ипотеки Реналю Мязитову и тольяттинскому предпринимателю Евгению Вагнеру.

Напомним, по версии следствия, которую районный суд посчитал правдивой, Мязитов и Вагнер были в сговоре и «зарабатывали» на госконтрактах: по распоряжению Мязитова бизнесмен неоднократно получал деньги за одни и те же работы, и из-за их махинаций бюджет потерял около 59 млн рублей.

В зависимости от роли каждого из них в «серых схемах», суд признал Мязитова и Вагнера виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и приговорил. Первого осудили на 6 лет, второго – на 3 года, оба наказание должны отбывать в колонии общего режима, плюс выплатить государству штрафы: по 200 тысяч рублей каждый.

Ни Реналь Мязитов, ни Евгений Вагнер вину не признавали: по их словам, каждая копейка была отработана, «задваивания» контрактов не было, а все договоры и платежи были согласованы не главой СОФЖИ лично, а членами правления фонда. Свою позицию они теперь пытаются донести до Самарского областного суда.

- Мой муж - гений! Он невероятно крут! Он написал апелляционную жалобу на 92 листа, а когда понял, что с ней не успели ознакомиться, попросил перенести заседание, упомянув ещё о паре нарушений. А ещё он так ловко и вежливо попросил судей о переговорах с адвокатом, что они не смогли ему отказать и сделали перерыв в заседании, ждали в коридоре, – пишет в соцсетях супруга экс-главы СОФЖИ – Наталья Мязитова о том, как прошло первое заседанию по этому делу. - Самара потеряла очень крутого топ-менеджера, которому было не все равно! Живите теперь с этим. Он просто космос!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре не могут найти ключевого свидетеля по делу экс-главы СОФЖИ

Юлия Караулова была заместителем Реналя Мязитова, однако где она сейчас, не знают даже ее родители (подробности)

"Не сдадимся, пока не вернем доброе имя": семья экс-главы СОФЖИ Реналя Мязитова намерена обжаловать приговор

Сегодня суд признал его виновным и отправил в колонию на 6 лет (подробности)