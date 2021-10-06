Снос рынка в 15-м микрорайоне Самары сняли с воздуха в октябре 2021 года

После завершения работ площадку благоустроят Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжают сносить рынок «Кольцевой» в 15-м микрорайоне. Местный видеоблогер Сергей Бобин показал с высоты птичьего полета, как продвигается демонтаж ларьков.

Судя по видео, часть торговых точек уже снесена. На месте одних павильонов остался только мусор, на месте других – металлические каркасы. Многие самарцы поддержали решение о зачистке территории. Они считают, что рынок давно пора было снести.

- Он не соответствует реалиям времени. Вон в «Колизей» можно всех торговцев отправить, чтобы не видно было этого бардака и грязи. Пусть будет сквер с фонтанами и спортплощадками! – написал один из местных жителей в комментариях под роликом.

Напомним, ранее администрация Кировского района сообщила, что сносу подлежат ларьки, которые были признаны незаконными. После их демонтажа территорию благоустроят.

Отметим, несколько дней назад на площадку рядом с рынком пригнали строительную технику. Блогер снял с воздуха земляные работы на улице Ташкентской. Что именно здесь планируют сделать, пока не ясно.