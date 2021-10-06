Родители потребовали наложить мораторий на дистанционку в школах Самарской области

Губернатора попросили отменить дистанционное обучение в школах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родители школьников направили обращение губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и главе Тольятти Николаю Ренцу. Они потребовали наложить мораторий на дистанционное обучение, которое решили ввести из-за роста заболеваемости коронавирусом.

- Мы, родители и законные представители обучающихся, выступаем категорически против внедрения так называемого дистанционного обучения в школах, колледжах и заведениях допобразования, - говорится в обращении.

По мнению самарцев, введение удаленки недопустимо с педагогической, медицинской и правовой точек зрения. Родители школьников отмечают, что подобный опыт уже был, и он оказался негативным. По их словам, за время учебы дома у школьников ухудшилось физическое и психологическое состояние. Кроме того, у них снизилась успеваемость.

Родители потребовали отложить дистанционку и вынести вопрос о необходимости ее введения на широкое обсуждение. Авторы обращения также хотят, чтобы в течение двух недель была организована встреча родительских объединений с главой региона, министром образования, министром здравоохранения и руководителем областного Роспотребнадзора.

Напомним, с 4 октября дистанционное обучение ввели в школах Кинеля, Елховского и Кинель-Черкасского районов, а с 6 октября – в Самаре и Тольятти. Решение об этом приняли муниципальные штабы.