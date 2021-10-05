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Общество5 октября 2021 15:36

Власти объяснили, почему в Самарской области переводят на дистанционку учеников 6-10 классов

Школьникам придется в течение двух недель обучаться на дому
Анастасия ФИЛАТОВА
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Школьников ряда районов Самарской области переводят на дистанционное обучение

Школьников ряда районов Самарской области переводят на дистанционное обучение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьников в нескольких районах Самарской области решили перевести на дистанционное обучение. Эта мера коснулась не всех, а только учеников 6-10 классов. Власти объяснили, почему именно их отправляют по домам.

- Среди детей с 6 по 10 классы регистрируется наибольший прирост заболевания коронавирусом. Чем старше дети, тем больше заболевших. К примеру, в группе 15-17 лет рост составил 48% по сравнению с предыдущей неделей, - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

По данным мэрии Самары, COVID-19 подтвержден у 342 детей. Из-за этого в городе закрыли 181 класс. Вирус поражает и педагогов. Коронавирус выявили у 70 сотрудников школ.

По словам главы Тольятти Николая Ренца, в Автограде за последнюю неделю подхватили КВИ 183 ребенка. На карантин отправили 53 класса. На лечении находятся 242 учителя.

В связи с этим в Самаре и Тольятти с 6 октября 2021 года решили ввести новую антиковидную меру – дистанционное обучение сроком на две недели. Отметим, что в Кинеле, Елховском и Кинель-Черкасском районе школьников отправили по домам 4 октября. Не исключено, что осенние каникулы могут перенести с ноября на октябрь.