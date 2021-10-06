Жителям Жигулевска, где снесли котельную, а новую не достроили, дадут отопление после 10 октября 2021 года

Новую котельную должны ввести в эксплуатацию после 10 октября 2021 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители Яблоневого оврага в Жигулевске пожаловались на отсутствие отопления не только в квартирах, но и в социальных учреждениях. Ранее «КП-Самара» сообщала, что еще весной этого года старую котельную снесли, а на ее месте должны были возвести новую. Однако подрядчик не успел завершить все работы, и отопление с наступлением холодов так и не пришло в дома местных жителей.

Как стало известно, заказчиком работ выступает АО «СамРЭК», а исполнителем – ООО «ГазСервис». Как сообщили представители подрядной организации, в настоящее время работы ведутся в ускоренном режиме.

- Всё необходимое оборудование уже на объекте: смонтированы котлы, горелки, автоматика, наружные сети, ведется обвязка котлов, автоматики и теплотрассы. После проведения пуско-наладочных работ, которые должны завершиться до 10 октября, отопление начнет поступать в квартиры жителей Яблоневого Оврага, - рассказали представители организации.

Глава городского округа Жигулевск Сергей Федотов держит ситуацию с ремонтом котельной на личном контроле. Как сообщает ресурсоснабжающая организация, задержка подачи тепла была связана с несвоевременной поставкой оборудования.