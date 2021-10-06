Стало известно, что строят возле рынка в 15-м микрорайоне в Самаре

Раскрыта тайна появления стройтехники у рынка в 15-м микрорайоне / Фото: Светлана Лусис Фото: Twitter.com

Стало известно, зачем на площадку рядом с рынком в 15-м микрорайоне в Самаре пригнали строительную технику. Как оказалось, там планируют сделать спортивную площадку. Об этом в твиттере сообщили представители министерства имущественных отношений Самарской области.

- По заявлению заинтересованного лица выдано разрешение на использование земельного участка на улице Ташкентской, который находится в собственности региона, для размещения спортивной площадки, - отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что для размещения подобного объекта не требуется разрешение на строительство. Специалисты ведомства побывали на площадке и выяснили, что сейчас там идут работы по выравниванию участка.

Напомним, ранее жители Самары обратились к властям с просьбой дать разъяснения насчет появления у рынка спецтехники. Горожане заподозрили, что на этой территории может появиться незаконная постройка или парковка.