Цифровое ТВ отключили в Самарской области 7 октября 2021 года

Еще одно отключение ТВ и радиовещания запланировано на 18 октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 7 октября 2021 года, в Самарской области отключили цифровое ТВ. Вещание прервали с 10:30 до 14:00 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

- Согласованы внеплановые остановки на программах РТРС1 и РТРС2. Временно не будет вещания общедоступных 20 каналов и 3 радиоканалов первого и второго мультиплексов цифрового ТВ, - уточнили в ведомстве.

Еще одно подобное отключение запланировано на 18 октября 2021 года. Самарцы не смогут смотреть ТВ и слушать радио с 12:00 до 14:00 по местному времени.

Отметим, в этот период на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы.

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