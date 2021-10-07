Маршрутки № 272 и 295 направят в объезд из-за перекрытия Ново-Вокзальной/Ново-Садовой в Самаре

Маршруты общественного транспорта скорректируют с 7 по 11 октября Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вечером в четверг, 7 октября, в Самаре закроют движение транспорта на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой. Из-за этого несколько трамваев и автобусов изменят маршруты следования. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Проезд будет ограничен с 20:00 7 октября до 5:00 11 октября 2021 года в связи с проведением капитального ремонта трамвайной линии по улице Ново-Вокзальной, - отметили в мэрии.

Схема перекрытия движения на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой

Так, трамваи № 5, 20к, 20, 22 и 24 не будут ходить на участке от улицы Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда (ТЦ «Апельсин»). Им сократят маршрут следования или направят в объезд. Альтернативный транспорт на этом участке – автобусы № 21м, 50, 261 и 297.

Кроме того, скорректируют схему движения двух маршруток. № 272 в направлении санатория «Волга» будет курсировать по Ново-Вокзальной, Московскому шоссе, Советской Армии и Ново-Садовой. № 295 по направлению «в город» поедет по Аминева, Московскому шоссе и Ново-Вокзальной, а при движении в сторону Крутых Ключей – по Ново-Вокзальной, Московскому шоссе, Советской Армии и Ново-Садовой.