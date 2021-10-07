В Самаре возбудили уголовное дело после загадочной гибели 17-летней девушки

В декабре девушке должно было исполниться 18 лет Фото: Соцсети

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего». В его основе лежит загадочная гибель 17-летней Дарьи (имена героев истории изменены).

Тело девочки-подростка нашли возле многоквартирного жилого дома в Кировском районе Самары в ночь с 30 сентября на 1 октября.

Знакомые девушки рассказывали, что в декабре она собиралась переехать к своему молодому человеку. Однако, по некоторым данным, они могли поругаться и даже расстаться. Есть также сведения, что девушка могла быть под действием наркотиков в момент гибели – правда, официальных подтверждений этому нет.

В том, что же произошло с Дашей, сейчас разбираются сотрудники регионального Следственного комитета. Каких-либо сведений о том, что они кого-то подозревают в причастности к гибели девушки, пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре при загадочных обстоятельствах погибла 17-летняя девушка

Девочка, маму которой несколько лет назад расстреляли из автомата, перед смертью оставила сообщение своему возлюбленному (подробности)