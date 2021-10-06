В Самаре при загадочных обстоятельствах погибла 17-летняя девушка

В ночь с 30 сентября на 1 октября тело Даши нашли у подножия девятиэтажки в Кировском районе Самары. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Даше (имена героев изменены) довелось пережить немало трагедий: несколько лет назад ее отец убил ее мать, расстрелял из автомата Калашникова. Мужчина сейчас отбывает наказание в Уфе. Даша осталась сиротой в 14 лет. Но у нее была старшая сестра Кристина – девушке на тот момент было 26 лет, и она забрала девочку жить к себе, оформила над ней опекунство.

Правда, для этого Даше пришлось уехать из родного города в Самару. На родине остался Вова – друг детства, чувства к которому постепенно перерастали в нечто большее. На некоторое время общение прервалось, потом молодые люди встретились и поняли, что больше друг без друга не могут. В декабре этого года, когда Даше исполнилось бы 18 лет, она собиралась вернуться домой, переехать к Вове, а вскоре выйти за него замуж.

Даша осталась сиротой в 14 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Этим планам не суждено было сбыться. В ночь с 30 сентября на 1 октября тело Даши нашли около жилого дома в Кировском районе Самары - в 15 минутах ходьбы от ее дома. Сейчас в причинах ее гибели разбираются следователи. Одна из версий - самоубийство. Тем более, и повод был – говорят, недавно Даша поссорилась с Вовой, и пара распалась.

- Это вовсе не так, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» мама Вовы Елена Николаевна. – Я ее с детства знаю, когда они с моим сыном еще дружили. Это была очень умная, добрая девочка, самая лучшая на свете, таких больше нет. И любовь у них с Вовой была сильная и искренняя. Да, некоторые винят его в случившемся, но это все неправда. Она была для него всем. Они любили друг друга и не собирались расставаться. На него сейчас смотреть больно. Сердце разрывается, когда думаю о них.

В декабре этого года, когда Даше исполнилось бы 18 лет, она собиралась вернуться домой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Я никогда не пойму, зачем и с какой целью, но всегда буду любить ее, - пишет в соцсетях Вова, выкладывая последнее фото своей любимой. - Мы столько не успели сделать, у нас было так много планов и так мало времени. Цените всех своих близких и время, проведенное с ними, ведь времени у нас не так много, как кажется. Я люблю тебя и никогда не забуду».

Источники корреспондента «КП-Самара» говорят, что предсмертной записки у Даши не нашли. По некоторым сведениям, девушка писала Вове перед гибелью что-то вроде: «всегда мечтала узнать, что там после смерти». Сейчас все эти сведения проверяют специалисты.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Кировского отдела СУ СК РФ по Самарской области. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не любила кукол, юбки и фотографироваться: в Самарской области при загадочных обстоятельствах погибла девушка-кадет

Ее тело нашли на территории общежития, которое многие годы стоит заброшенным в центре города (подробности)

"Она была успешной моделью, что не так?": в Самаре гадают, почему покончили с собой подружки-школьницы

В этот день шестиклассницы ходили в школу. После уроков произошла трагедия (подробности)