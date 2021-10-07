В историческом центре Самары снесут 24 аварийных дома

В границах освобожденного участка может расположиться вход в метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала постановления о признании 24 домов в Ленинском районе аварийными и подлежащими сносу. Постройки находятся в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого.

Согласно опубликованным документам, землю изымут для муниципальных нужд. Чиновники проведут переговоры с собственниками квартир в аварийных домах, которые снесут, и определят условия изъятия.

Для каких целей нужна земля на данном участке, не сообщается. Вероятно, это связано со строительством новой станции метро «Театральная», которая по проекту должна появиться в 2024 году на пересечении Галактионовской и Красноармейской.