Игрок «Крыльев Советов» попал в топ-60 молодых талантов мирового футбола

The Guardian включило нападающего КС в число самых талантливых футболистов мира Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев вошел в топ-60 самых талантливых футболистов мира. Речь идет о тех, что родились в 2004 году. Рейтинг составило британское издание The Guardian.

Сергей Пиняев – воспитанник футбольной школы «Чертаново». Он входит в состав юношеской сборной России. Дважды стажировался в английском «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Сергей выступал за «Чертаново». Свой первый профессиональный гол забил в дебютном матче в 15 лет. Он стал самым молодым бомбардиром в истории ФНЛ.

Летом 2021 года Сергей Пиняев заключил трехлетний контракт с самарским клубом «Крылья Советов», который выступает в РПЛ. 22 сентября сыграл в матче Кубка России против «Знамени», забил два гола. Он стал самым молодым автором дубля в истории чемпионата.