У компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» изменился состав владельцев

У пассажирского перевозчика Самары появился новый владелец Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У компании «СамараАвтоГаз», которая обслуживает городской пассажирский транспорт, сменился состав владельцев. Согласно информации на сайте «Сбис», 65% организации теперь принадлежит Александру Судакову, а 35% – Геннадию Абазеву.

Известно, что Александр Судаков является генеральным директором трех компаний в Москве и Архангельской области. Две из них занимаются разработкой ПО для компьютеров, еще одна – розничной торговлей моторным топливом.

Кроме того, Александр Судаков числится учредителем самарского ООО «ЦДС», сфера деятельности которой – автовокзалы и автостанции. Также он входит в состав владельцев тверского ООО «Регион-Т», занимающегося пассажирскими перевозками.

Напомним, ранее стало известно, что «СамараАвтоГаз» может перейти в руки московской компании «Ранд-Транс». Стороны вели переговоры, но пока сделку не заключили.