Погорельцы из Борского района начали заселяться в новые дома

Семьи из Борского района, которые из-за пожара остались без жилья, начали переезжать в новые дома

Жители Борского района, которые пострадали во время природного пожара в августе 2021 года, начали заселяться в новые дома. Они смогли приобрести жилье благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По его поручению погорельцам выдали необходимые сертификаты. Деньги выделили из регионального бюджета.

Новоселье справили многодетная семья Левик из поселка Немчанка и семья Мурса из Гвардейцев. Обе остались без крыши над головой. Огонь уничтожил не только их дома, но еще надворные постройки, хозяйство. Первое время после пожара семьи ютились у родных, теперь они перебрались в новое жилье.

Семья Левик прибрела большой дом в Борском, пишет sova.info. В нем – три комнаты, кухня, прихожая, ванная, туалет. Также есть огород. Семья Мурса недавно въехала в просторный дом в Новоборском. Там есть и мебель, и бытовая техника.

По словам начальника территориального отдела Южного округа Минсоцдемографии Самарской области Светланы Елхимовой, из-за пожара, который начался в Борском районе 21 августа, остались без жилья 14 семей. Пять из них уже приобрели новое и начали вселяться, еще шесть – в процессе сделки. Остальные пока выбирают себе дом. Десять семей, у которых сгорело не единственное жилье, получили по 650 тысяч рублей.