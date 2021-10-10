В Оренбургской области умерли еще две жертвы суррогатного алкоголя

Владелец склада задержан и арестован. Следственное видео

В Оренбургской области продолжают умирать люди, которые купили поддельную водку с метанолом. Под видом продукции известных брендов в разных районах области продавали подделку. Стоила она дешевле, но, как выясняется сейчас, при производстве использовался не этиловый спирт, а метанол.

О первых жертвах стало известно совсем недавно – 6 октября. Постепенно сообщений об отравлении метанолом становилось все больше. Сейчас счет идет уже на десятки. С утра было известно 32 умерших, к вечеру правительство региона сообщило, что погибли еще двое. Врачи борются за жизни остальных, но еще несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии. На помощь медикам Оренбургской области приехали токсикологи и реаниматологи из Башкортостана.

Возбуждено несколько уголовных дел, их расследованием занимается Центральный аппарат Следственного комитета России. Задержаны 10 человек – это собственно производитель, работники склада и продавцы, из-за которых поддельная водка попала на прилавки. 5 человек уже по решению суда арестованы на время следствия, судьба еще двух будет решаться завтра.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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