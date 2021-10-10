Что известно о массовом отравлении алкоголем в Оренбуржье на 10 октября 2021 года: число жертв растет, есть новый очаг

На складах нашли залежи неучтенного нигде спирта. Фото: ГУ МВД РФ по Оренбургской области

Число жертв массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье в начале октября 2021 года постоянно растет. Утром 10 октября 2021 года медики рассказали о 32 погибших. Всего пострадавших 64 человека. Собрали все, что известно о трагедии к этому часу и рассказываем, когда пройдут суды над задержанными и что еще угрожает жителям региона.

32 погибших. Остальные в опасности

Количество погибших от суррогатной водки с метанолом продолжает увеличиваться. В минздраве отметили, что умерли уже 32 человека, 25 - в стационарах, состояние многих очень тяжелое. Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова заметила, что сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти людей, но отравление метанолом очень опасно и в организм многих попала доза яда, в несколько раз превышающая смертельную. На помощь орским медикам приехали специалисты из Башкортостана, но работа с пострадавшими очень тяжелая.

- Со вчерашнего вечера по нашему приглашению в городе Орске работают четыре лучших специалиста с Республики Башкортостан. Это реаниматологи и токсикологи, имеющие огромный опыт в оказании помощи при подобных отравлениях. Коллеги подтвердили правильность подходов в лечении и сейчас оказывают неоценимую консультативную помощь тяжелым пациентам, - отметила Татьяна Савинова.

Башкирские токсикологи уже тоже высказались о состоянии больных: они отметили, что диагнозы были поставлены очень быстро, но пациенты многие в очень тяжелом состоянии. Некоторым из них за несколько часов уже трижды провели гемодиализ.

- Ещё раз обращаюсь к оренбуржцам — воздержитесь от употребления любого алкоголя, независимо от того, когда вы его приобрели, - отметила Татьяна Савинова.

Повод для беспокойства у властей в самом деле имеется. За сутки в регионе выявили еще одну точку, где продавали паленый отравленный алкоголь. Появился новый очаг отравления: это Кувандыкский городской округ, село Никольское. Здесь пострадали четыре человека, трое скончались.

Напомним, что до этого было пять очагов. Это село Красный Чабан Домбаровского района, село Акжарское Ясненского г.ородского округа, поселок Джасай и Комсомольский Адамовского района и Орск.

С первого вклада вынесли 1500 бутылок

Виновные - под стражей, в сделанном признались

Сейчас по факту массового отравления суррогатным алкоголем, которое несло жизни десятков людей, в том числе - многодетных родителей, заведено несколько уголовных дел, объединенных в одно производство. По ним задержаны уже десять человек. Последнего задержали 10 октября в селе Никольском - это предполагаемый продавец суррогатной водки.

Трех фигурантов вчера заключили под стражу в зале суда на два месяца. Это жители Орска. 29-летний Ширван Савахат Бабазаде продавал алкоголь на складе в Орске, он признался в своих поступках еще на допросе. Сейчас все склады также арестованы, продукция конфискована. Полиция продолжает искать другие возможные точки, где может храниться "паленка". Его возможные подельники - Алиевы, 1986 и 1987 года рождения. Подозревается, что именно они занимались розливом контрафакта по бутылкам.

Также 9 октября арестовали двух продавцов - в Домбаровском районе в такой неосторожной торговле подозревают Гульнару Таширову, она, как и торговец из Ясного, пробудет под стражей до 7 декабря.

Еще двух задержанных арестовывают 10 октября, это мужчина и женщина, те, кто реализовывали алкоголь.

Владелец склада лицо так и не показал. Следственное видео

Что было в бутылках?

Сейчас все правоохранительные органы Оренбуржья буквально стоят на ушах. Бутылка с привычной этикеткой, но ядовитым содержимым может всплыть где угодно. Местные жители рассказали, что склад в Орске работал достаточно активно, туда постоянно приезжали машины. Судя по всему, паленкой торговали достаточно давно. "Осечка" с попаданием метанола случилась впервые.

- Как это возможно? Скорее всего, фигуранты где-то воровали спиртосодержащую жидкость, возможно, получали ее с производства каких-то веществ для наружного применения, может быть, тех же антисептиков. Что именно они получили - мужчины просто не могли понять. Метиловый спирт непрофессионалу практически невозможно отличить от этилового. Поэтому покупка несертифицированной водки в подпольных магазинах - это рулетка со смертью. Понимаете, там бутылки стоили 120-130 рублей. Тут просто понимать надо, что так не бывает. Это не может быть проверенная продукция. Сначала они брали нормальный спирт, а тут не повезло. Метиловый спирт может использоваться в производстве, например, незамерзайки, средств для ванн - чего угодно, не предназначенного в пищу. Вот они и ошиблись. Такой ценой, - поделился своими соображениями с журналистом "КП-Самара" эксперт криминальной лаборатории.

Известно, что суррогатный алкоголь разливался в бутылки известных марок. На складе изъяли более двух тонн суррогата, который хранился в металлических бочках. До этого вывезли 1300 пластиковых бутылок - с первого склада.

Весь алкоголь исследовали. В большинстве бутылок обнаружили высокое содержание метанола, рассказали в полиции.

От отравления погибли 32 человека, среди них - многодетная семья Фото: СОЦСЕТИ

Сколько жертв еще может быть

К сожалению, врачи не могут дать положительного прогноза по тем 25 пациентам, которые находятся в больницах. Более того, пугает и возможный ареал распространения отравы. Продавцы явно не спешат сдавать контрафакт. Люди же, купившие бутылочку заранее, могут выпить ее и пополнить негативную статистику.

Власти просят воздержаться от употребления водки. Тем более отравленная продукция реализовалась под видом таких известных марок, как Хортиця, Снежная Королева, Родники Сибири, Волк, Kaban. Сами бутылки тоже изъяты со складов.

В регионе сейчас проходят рейды по торговым объектам. Всех продавцов и владельцев точек предупредили о сложившейся ситуации. И напомнили, что в случае отравления ответственность будут нести и продавцы.

КП продолжает следить за ситуацией.

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