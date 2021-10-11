В Самаре могут отказаться от строительства станции метро «Самарская»

Проект "Самарской" разработали несколько лет назад / Фото: ВТС-Метро

В Самаре обсуждают вариант отказа от строительства станции «Самарская». Это вполне объяснимо, ведь недавно появилась информация о том, что на достройку самарского метро выделили около 10 млрд рублей. Это позволит достроить метро, но вот в каком виде - предстоит решить. Проект нужно доработать, ведь ранее планировалось сначала возвести станцию «Театральная».

Но нужно ли тратить деньги на «Самарскую», если они все равно находятся рядом? Многие эксперты считают, что лучше скорее продлить метро до ж/д вокзала, или же оно так и не начнет приносить прибыль. Пока в проекте строительства первой очереди метрополитена значатся обе новые станции.

Напомним, «Самарскую» планируют обустроить на Самарской площади между улицами Маяковского и Ярмарочной, а «Театральную» - на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. Ранее региональные власти сообщили, что вторую станцию намерены построить к 2024 году. Губернии одобрили инфраструктурный кредит в 10,4 млрд рублей на эти цели.