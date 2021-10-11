Директор школы из Самары Владимир Кильдюшкин стал финалистом конкурса «Директор года России 2021»

Самарец вошел в пятерку финалистов конкурса

Директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин вошел в пятерку финалистов всероссийского конкурса «Директор года в России 2021». Об этом сообщили организаторы.

Владимир Кильдюшкин стал призером конкурса российских директоров в числе пяти финалистов. На завершающем этапе он уступил первенство директору областной гимназии имени Примакова Майсурадзе Майе Отариевне из Московской области. Победительницу всероссийского года наградили в Кремле.

Испытания Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России-2021» проходили с 6 по 8 октября 2021 года в Московской области. 10 октября 2021 года победителя этого года наградили главным призом в Кремлевском дворце.