Более 400 коек для пациентов с коронавирусом откроют в больнице № 10 Самары

В Самарской области развернуто более 7 500 коек для COVID-больных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре откроют еще 415 коек для больных с коронавирусом. Дополнительные места организуют в больнице № 10. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Под прием ковид-пациентов перепрофилируют пять отделений медучреждения. В двух уже оказывают помощь. Еще три откроют в ближайшее время. В их числе – корпус родильного дома. Здесь планируют принимать беременных с КВИ. Всего на базе роддома создадут 140 кислородных мест, в том числе 16 реанимационных коек.

- Мы готовим стационар для оказания помощи будущим мамам с беременностью от 0 до 22 недель, а также пациенткам с гинекологическими патологиями, которые столкнулись с коронавирусом, - рассказал заведующий родильным отделением Владимир Никоноров.

В больнице разделят зеленую и красную зоны, проведут кислород в палаты, а также снабдят сотрудников СИЗами и необходимыми препаратами.

Напомним, в Самарской области развернуты уже более 7,5 тыс. коек для пациентов с COVID-19. Открытие новых мест связано с ростом заболеваемости в регионе.