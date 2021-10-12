В Тольятти прохожие удивились подростку, который прямо на улице обливал себя соком и лимонадом

Тиктокер обливался соком на глазах изумленных тольяттинцев Фото: принтскрин видео.

В век развития технологий и Интернета в сети появляются все больше необъяснимых видеороликов и фотографий. Современная молодежь в погоне за «лайками» и трендами готова совершать необдуманные поступки, не стесняясь общества. Так, в Тольятти школьник прямо на людной улице начал обливать себя соками и лимонадами.

В комментариях к опубликованному видеоролику самарцы начали бурно обсуждать неоднозначный поступок парня. Кто-то отметил, что нынешней молодежи нужно «дать хорошего ремня, чтобы не маялись ерундой», а кто-то высказал мнение, что ничего особенного в данном видео нет.

- Да пусть лучше так, чем на заброшках пиво пить, - высказал свое мнение местный житель.

Однако большинство комментирующих сошлись во мнении, что детям на самом деле нечем заняться. Родителям автора видеоролика посоветовали отдать парня в спортивную секцию или на другие кружки в городе.

Стоит отметить, что «тиктокеры» ради просмотров и «лайков» готовы идти даже на опасные для жизни и здоровья поступки. Так, в самарских пабликах «завирусилось» видео, где подросток ложится на асфальт перед едущим троллейбусом. Однако вскоре автор видео признался, что это монтаж и на самом деле ничего подобного не происходило на улицах города.