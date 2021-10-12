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Общество12 октября 2021 10:41

Строительство магистрали «Центральная» в Самаре планируют начать в 2022 году

Дорогу обустроят в два этапа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Магистраль протянут от проспекта Кирова до Обводной дороги Самары

Магистраль протянут от проспекта Кирова до Обводной дороги Самары

Фото: Архив "КП"

В следующем году в Самаре приступят к реализации долгожданного проекта – к строительству магистрали «Центральная». Найти подрядчика для выполнения работ власти планируют до конца 2021-го. Об этом ранее сообщал министр транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин.

По словам чиновника, протяженность магистрали составит 18,9 км. Ее обустроят в два этапа: от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары (14 км) и от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова (4,9 км). Проектирование обоих участков уже завершено. Документация первого этапа получила положительное заключение госэкспертизы, а по второму еще в процессе.

Планируется, что дорога будет шестиполосной. Также вдоль магистрали обустроят широкие тротуары и велосипедные дорожки.

Проект хотят реализовать на условиях софинансирования. Часть средств могут выделить из федеральной казны.