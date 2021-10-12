В Самарской области детям могут запретить заниматься в спортивных секциях из-за коронавируса

Соревнования отменены, а занятия под угрозой Фото: Антон СЕНЬКО

В понедельник, 11 октября 2021 года, состоялось оперативное совещание в правительстве Самарской области, на котором обсудили введение новых коронавирусных ограничений в регионе. Один из вопросов, который был поднят чиновниками, связан с дополнительным образованием и работой спортивных секций для детей.

- В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, временно запрещается проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований среди несовершеннолетних, - сообщили на заседании оперштаба.

Кроме того, власти региона отметили, что в зависимости от обстановки в муниципальных районах Самарской области, также может приниматься решение о прекращении предоставления несовершеннолетним услуг в сфере физкультуры и спорта.

Ранее «КП-Самара» рассказывала, какие еще дополнительные ограничения были введены в регионе по итогам заседания правительства. В основном, все новые правила будут действовать с 15 октября 2021 года.