Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 октября 2021 12:01

В Самарской области детям могут запретить заниматься в спортивных секциях из-за коронавируса

Такое решение было принято на оперативном совещании в правительстве
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Соревнования отменены, а занятия под угрозой

Соревнования отменены, а занятия под угрозой

Фото: Антон СЕНЬКО

В понедельник, 11 октября 2021 года, состоялось оперативное совещание в правительстве Самарской области, на котором обсудили введение новых коронавирусных ограничений в регионе. Один из вопросов, который был поднят чиновниками, связан с дополнительным образованием и работой спортивных секций для детей.

- В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, временно запрещается проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований среди несовершеннолетних, - сообщили на заседании оперштаба.

Кроме того, власти региона отметили, что в зависимости от обстановки в муниципальных районах Самарской области, также может приниматься решение о прекращении предоставления несовершеннолетним услуг в сфере физкультуры и спорта.

Ранее «КП-Самара» рассказывала, какие еще дополнительные ограничения были введены в регионе по итогам заседания правительства. В основном, все новые правила будут действовать с 15 октября 2021 года.