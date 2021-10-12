«Прививка как бронежилет на войне»: медики призвали самарцев пройти вакцинацию от коронавируса

Нагрузка на медиков сильно возросла из-за коронавируса Фото: скриншот с видео

Коллектив Самарской станции скорой помощи обратился к жителям региона. Причина – рост заболеваемости коронавирусом. В последние два дня суточный прирост пациентов превысил 700 человек.

Медики работают с повышенной нагрузкой. Возросло число обращений в скорую помощь. Если раньше служба фиксировала около 2 тысяч обращений, сейчас – уже 4 тысячи. Количество заболевших в Самаре по сравнению с осенью 2020 года увеличилось в два раза.

- Не заразиться сейчас жителям Самары почти невозможно. Единственный способ обезопасить себя и близких – сделать прививку. Она как бронежилет на войне. Наденьте бронежилет – пройдите вакцинацию! – обратились работники скорой помощи к самарцам.

Также медики призвали жителей соблюдать коронавирусные ограничения: носить маски и придерживаться социальной дистанции.