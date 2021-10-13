Строительство новой дороги на ул. XXII Партсъезда в Самаре стартует в 2022 году

Строительные работы должны завершить в 2023 году

В Самаре в 2022 году приступят к новому этапу строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Ее планируют синхронизировать с участком дороги по улице XXII Партсъезда. Об этом сообщил министр транспорта Самарской области Иван Пивкин.

- От улицы Ново-Садовой соединим с улицей Солнечной. Начало строительства по XXII Партсъезда – следующий год, завершение — 2023-й, - отметил чиновник.

По словам Ивана Пивкина, разработка проектной документации вышла на завершающую стадию и находится на рассмотрении. Он добавил, что в следующем году на строительство развязки из федерального бюджета направят 1,2 млрд рублей.