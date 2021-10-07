Строительство развязки на ул. Ново-Садовой в Самаре показали с высоты 5 октября 2021 года

На время работ движение по основному ходу ул. Ново-Садовой закрыли Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Несколько дней назад движение по основному ходу магистрали полностью перекрыли. Местный видеоблогер Евгений Щекин показал с высоты, что сейчас происходит на этом участке.

По данным региональных властей, развязку возводят с опережением графика. Рабочие обустроили 241 сваю и полностью забетонировали 42 опоры-стойки. Начинается бурение 55 оставшихся свай.

Основной ход магистрали полностью закрыт для движения. Транспорт направили по ранее построенным дорогам-дублерам. Чтобы снизить нагрузку на перекресток, открыли проезд по территории МТЛ «Арена» (от 5-й просеки до Советской Армии). Кроме того, автомобилисты могут воспользоваться 17 улицами, которые прилегают к зоне строительства развязки. Их специально отремонтировали этим летом.

Напомним, возведение нового путепровода планируют завершить в 2023 году.