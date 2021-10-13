В Самарской области умерли еще 29 пациентов с коронавирусом

Болезнь не смогли победить 21 женщина и 8 мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скончались еще 29 пациентов с коронавирусом. Общее число смертельных случаев достигло 4 186. Такие данные оперштаб региона приводит в среду, 13 октября 2021 года.

Не смогли победить болезнь 21 женщина в возрасте от 53 до 94 лет и 8 мужчин в возрасте от 56 до 90 лет. У всех были сопутствующие заболевания. Многие имели проблемы с сердечно-сосудистой системой. У некоторых были заболевания эндокринной системы, почек и органов дыхания.

Напомним, что за сутки в Самарской области выявили 735 случаев заражения COVID-19. Лидеры антирейтинга по суточному приросту больных: Самара (275), Тольятти (162), Новокуйбышевск (27), Отрадный (22), Сызрань и Нефтегорский район (по 18). Всего с начала пандемии зарегистрировали 113 800 случаев инфицирования.