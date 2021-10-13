Водителю КамАЗа, по которому стреляли полицейские, грозит до 10 лет лишения свободы

Когда к нему подошел сотрудник ДПС, водитель накинулся на него с кулаками Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении Николая К., который 8 октября устроил гонки на КамАЗе.

Напомним, сотрудники ДПС Пестравского района грубо нарушал ПДД, ему дали знак остановиться, он его проигнорировал и попытался скрыться. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось стрелять по колесам грузовика. Но и это не вразумило водителя.

- КамАЗ остановился, инспектор ДПС запрыгнул на подножку, открыл водительскую дверь, чтобы заглушить транспорт, а водитель ударил его в этот момент кулаком в лицо, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Николая задержали, «пробили» по базам, выяснили, что он неоднократно привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде, плюс имеет судимости за воровство, угон и убийство. В этот раз от медосвидетельствования он тоже отказался, за что на него уже в который раз составили протокол.

Более того, как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете, в отношении водителя также возбудили уголовное дело по ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкции статьи предусматривают до 10 лет реального лишения свободы.

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