Самара получит мобильные установки от Всероссийского общества охраны природы для анализа воздуха в Волгаре

В Волгаре продолжает искать источник вредных выбросов. Фото - соцсети

Самара получит мобильные комплексы для оценки качества воздуха в новом микрорайоне Волгарь от Всероссийского общества охраны природы. Об этом сообщил председатель самарского отделения общества Василий Павловский.

Жители Волгаря часто жалуются на качество воздуха в микрорайоне и рассказывают, что по ночам как по расписанию появляется неприятный запах. В городе уже давно пытаются установить предприятие, которое осуществляет вредные выбросы.

Как рассказал Павловский, в обществе охраны природы решено оказать помощь Самаре в решении этого вопроса и предоставить мобильные комплексы. По словам эколога, такое поручение дал председатель всероссийского общества, депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион, хоккеист Вячеслав Фетисов.

- Разговаривал с Фетисовым, он сказал, что нам окажут помощь. Общественности, волонтерам дадут передвижные мобильные газоулавливающие установки, которые будут отбирать пробу воздуха на территории Волгаря, - сказал Павловский.

Уже определили общественников, которых научат пользоваться установками. Полученную информацию предоставят госструктурам, а также природоохранным и надзорным ведомствам.

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