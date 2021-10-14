В Самаре без предупреждения перенесли автобусную остановку с Ново-Вокзальной на Московское шоссе

Самарцы не знали о переносе и так не дождались транспорта на остановке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары 13 октября 2021 года пожаловались на внезапный перенос остановки с улицы Ново-Вокзальной на Московское шоссе. Теперь автобусы №55 будут останавливаться после поворота на Московское шоссе.

- Почему остановку автобуса №55 перенесли без предупреждения? Я из-за вас на работу опоздала, - обращается к чиновникам местная жительница.

В департаменте городского хозяйства и экологии Самары дали объяснения сложившейся ситуации.

- Схема переноса остановочного пункта была разработана департаментом транспорта и согласована с ГИБДД Самары, - ответили чиновники.

Напомним, ранее «КП-Самара» сообщала, что самарцы нашли в городе одинокую остановку, на которой не останавливается ни один автобус. Она расположена на улице Осипенко напротив администрации Октябрьского района. Дептранс Самары сообщил, что данный остановочный пункт планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.