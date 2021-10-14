В Тольятти продлили дистанционное обучение до 19 октября 2021 года и перенесли осенние каникулы

Каникулы перенесли на неделю раньше и продлили дистанционный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб города Тольятти принял решение о продлении дистанционного обучения для учащихся 6-11 классов до 27 октября 2021 года. Кроме того, чиновники сообщили о переносу школьных осенних каникул с начала ноября на конец октября.

- Для учащихся 6-10 классов обучение будет организовано с применением дистанционных образовательных технологий с 6 по 19 октября. Для 1-5, 11 классов сохраняется очная форма обучения, - сообщил глава города Тольятти Николай Ренц.

Каникулы у тольяттинских школьников начнутся на неделю раньше обычного. Так, по решению оперштаба, осенние каникулы пройдут с 20 по 27 октября 2021 года.

Напомним, в Самаре также продлили дистанционку для школьников. По решению департамента образования, дистанционный режим был продлен до 7 ноября 2021 года, а каникулы начнутся с 1 ноября.