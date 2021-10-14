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Здоровье14 октября 2021 14:30

Дистанционное обучение в школах Самары продлили до 7 ноября 2021 года

Департамент образования Самары подписал приказ о продлении дистанционки для 6-10 классов
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Школьники 6-11 классов будут учиться дома до 7 ноября

Школьники 6-11 классов будут учиться дома до 7 ноября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Самары продлили дистанционное обучение для 6-10 классов до 7 ноября 2021 года. Об этом «КП-Самара» сообщили в городском департаменте образования. Напомним, ранее муниципальный штаб принял решение с 6 по 16 октября перевести школьников 6-10-х классов на дистанционное обучение.

- Проведя анализ текущей ситуации, мы пришли к выводу, что возвращаться к привычному образовательному режиму пока нецелесообразно, - рассказал и.о руководителя городского департамента образования Илья Осипов.

Стоит отметить, что с 1 ноября 2021 года для учащихся школ начинаются осенние каникулы. Таким образом, дистанционный формат будет продлен до их завершения.

- В начале ноября будет принято решение по дальнейшему режиму обучения, исходя из эпидемиологической обстановки, - отметили в департаменте образования.

Напомним, с 11 октября 2021 года в Самарской области ввели новые строгие коронавирусные ограничения. Так, стали усиленно контролировать самоизоляцию амбулаторных больных, фудкорты станут covid-free зонами. Посетители смогут присесть за столик лишь предъявив сертификат о вакцинации и паспорт, рестораны могут обслуживать посетителей с QR-кодами или же использовать лишь 50% мест, отменены спортивные мероприятия среди детей и подростков до 18 лет, а самарским пенсионерам старше 65 лет заблокировали социальные карты.

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