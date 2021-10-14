В Самаре экс-учительницу, которую подозревают в совращении ученицы, посадили под домашний арест

Уголовное дело следователи возбудили 12 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под домашний арест отправил суд Юлию Ш., которую подозревают в растлении подростка.

- По предварительным данным, в январе она вступила в интимную связь со знакомой девочкой, которой на тот момент было 15 лет, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Предполагается, что девочка была ее ученицей, а сама Юлия тогда работала учителем физкультуры в школе. Однако оттуда девушка ушла в сферу финансов.

Подозреваемой 24 года, ранее в поле зрения силовых структур она не попадала.

Уголовное дело 12 октября возбудили по ч.2 ст.134 УК РФ «Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16 лет».

Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах было совершено преступление, были ли обе стороны согласны с происходящим и какие последствия повлекла эта связь.

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