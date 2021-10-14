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Здоровье14 октября 2021 18:15

В Самаре на базе горбольницы №6 откроют ковид-поликлинику

Поликлинику №6 отдадут для больных с ОРВИ и коронавирусом
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Минздрав просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации

Минздрав просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян во время пресс-конференции, посвященной вопросам эпидемиологической обстановки в регионе, сообщил о планах по перепрофилированию поликлиник для приема пациентов с ОРВИ и коронавирусом.

- В настоящее время мы принимаем все меры, чтобы отделить инфицированных от обычных больных в городских поликлиниках. Сейчас внутри учреждений разделен поток больных, но этого недостаточно, так как заболевших слишком много. Именно поэтому было принято решение сделать ковид-поликлиники на базе существующих, - сообщил Армен Бенян.

Напомним, в настоящее время такая система функционирует в городской поликлинике №4. По словам Беняна, на этой неделе будет перепрофилирована поликлиника городской больницы №6, а уже в понедельник такая поликлиника откроется в Новокуйбышевске. В планах разграничить прием коронавирусных и обычных пациентов во всей Самарской области.