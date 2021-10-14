Жителям Самары рассказали, куда звонить и кому жаловаться, если социальная карта заблокирована

Проезд на общественном транспорте по соцкарте разрешен теперь только пенсионерам с прививкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 октября 2021 года в Самаре начали поступать жалобы от пенсионеров, у которых заблокировали социальные карты. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, о введении новых ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой в регионе.

Согласно постановлению, социальные карты у граждан, которые не имеют сертификата о вакцинации, автоматически попали в стоп-лист. Информация о тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции — а проезд по карте разрешен только им — хранится в министерстве здравоохранения региона. Сведения направляют в Минсоцдемографии, которое владеет банком данных о владельцах соцкарт.

Горожане начали жаловаться на сбой в системе, когда прошедший вакцинацию, тоже попал в бан-лист. В департаменте транспорта рассказали, что делать в данной ситуации.

- Чтобы выйти из бана, нужно сделать прививку от Covid-19 — на следующий день после этого проездной разблокируют. Либо, если произошла ошибка в данных, необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства и уточнить, внесены ли его данные в реестр вакцинированных от коронавирусной инфекции, - рассказали чиновники.

Все вопросы по блокировке социальных карт можно задать по телефону «Горячей линии» Минздрава Самарской области: 8 (846) 307-77-99.