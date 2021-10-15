Появилась инструкция по применению QR-кодов для жителей Самары

В Самаре тоже появляются covid-free зоны

С 11 октября 2021 года в Самарской области у жителей при посещении театров, концертов, цирковых представлений и прочих культурных мероприятий обязательно спрашивают QR-код о вакцинации. С 15 октября 2021 года также при наличии подтверждения о сделанной прививке от COVID-19 можно будет попасть на фуд-корты, которые ранее были закрыты. Мы поговорили с чиновниками и составили точную инструкцию по применению QR-кодов на входе в желанные учреждения. Рассказываем, что нужно делать.

Как попасть с QR-кодом в театр, цирк, на концерт или в кино

1. Если вы уже переболели коронавирусом или сделали вакцинацию, скачайте на телефон приложение "Госуслуги". В окошке поиска введите "сертификат" и выберите: "Сертификат вакцинированного". Откроется документ с QR-кодом.

2. Если Госуслугами вы пользуетесь на компьютере, то сделайте скриншот и перешлите картинку себе на телефон или распечатайте, но в хорошем разрешении, чтобы картинка была четкая.

3. Если Госуслугами вы пользуетесь на телефоне - сохраните картинку в галерею или специальную папку, чтобы она всегда была под рукой даже при плохом интернете.

4. Собираясь на мероприятие, запланируйте приход чуть раньше. Теперь на проверку данных уходит немного больше времени.

5. Не забудьте паспорт. Он необходим, чтобы проверить подлинность QR-кода.

6. После прохода через рамки, подойдите к столу администратора и предъявите билет, QR-код и документ, удостоверяющий личность. Билетер отсканирует ваш код и увидит на экране первые буквы вашей фамилии и имени. Их он должен сравнить с документом.

7. Не надейтесь обмануть проверяющих. Подделка QR-кода может рассматриваться как правонарушение, за это может грозить ответственность в виде штрафа или даже уголовного преследования.

8. Если вы не успели вакцинироваться и получить код, билеты в театр можно сдать там, где они были приобретены.

- Приложение, определяющее подлинность кодов и позволяющее проводить проверку, ставится на обычный телефон, никакого дополнительного оборудования докупать не обязательно. Сейчас в театрах также продолжают действовать все остальные меры: масочный режим, 50% заполняемость залов. Все это делает учреждения культуры безопасными, - отметила на радио "Комсомольская правда" министр культуры региона Татьяна Мрдуляш.

Как попасть на фуд-корт по QR-коду.

Здесь правила такие же. Пока в Самаре правила только вводятся, однако коллеги из других городов поделились опытом. В ресторанах и кафе не так активно проверяют паспорт, часто достаточно только кода. Однако мы напоминаем о том, что подделка этого документа влечет за собой серьёзную ответственность и не рекомендуем заниматься подобным.

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