В Самаре уже в 2021 году завершат первый этап масштабной реконструкции ГОКС

Реконструкция завершится к концу 2023 года. Фото: администрация Самары

В Самаре стартовала масштабная реконструкция городских очистных канализационных сооружений. По плану первый этап работ на ГОКС должен завершиться уже в этом году, а сдадут объект к концу 2023 года.

Реконструкция ГОКС будет проводиться в три этапа. На первом этапе будет проведена реконструкция сооружений очистки сточных вод со строительством зданий решеток и песковых бункеров. На втором - реконструкция сооружений биологической очистки – аэротенков ГОКС со строительством зданий управления и созданием системы автоматической подачи воздуха. И на третьем этапе реконструкции будут проведены работы на сооружениях доочистки, в рамках чего будут обновлены отстойники.

- По завершению реконструкции Волгу будет защищать самый современный комплекс оборудования. Кроме того, поступлении стоков на ГОКС будет очищаться не только вода, но и воздух, - отметили в администрации Самары.

Напомним, жители Волгаря уже несколько лет жалуются на смрадный воздух в микрорайоне. Специалисты считают, что реконструкция ГОКС поможет решить данную проблему и воздух в районе станет чище.