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Общество15 октября 2021 8:06

В Самаре установили карантин на территории фирмы на Мориса Тореза, занимающейся мясными консервами

С 13 октября 2021 года власти объявили карантин по АЧС на территории предприятия
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Предприятие закрыли на карантин по АЧС

Предприятие закрыли на карантин по АЧС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 октября 2021 года на сайте правительства Самарской области было опубликован приказ о введении карантина по АЧС на территории самарского предприятия, занимающегося переработкой и консервированием мяса. Фирма ООО «Абис» находится по адресу Мориса Тореза, 67а в Самаре.

Согласно постановлению, действие карантинных мер начинается с 13 октября 2021 года. С этого времени запрещается посещать данную территорию посторонним, а также там нельзя реализовывать продукты животноводства.

Напомним, в начале октября в Большечерниговском районе была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В селе Новый Камелик у жителей и фермеров изъяли всю птицу.