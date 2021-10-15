В Самаре установили карантин на территории фирмы на Мориса Тореза, занимающейся мясными консервами

Предприятие закрыли на карантин по АЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 октября 2021 года на сайте правительства Самарской области было опубликован приказ о введении карантина по АЧС на территории самарского предприятия, занимающегося переработкой и консервированием мяса. Фирма ООО «Абис» находится по адресу Мориса Тореза, 67а в Самаре.

Согласно постановлению, действие карантинных мер начинается с 13 октября 2021 года. С этого времени запрещается посещать данную территорию посторонним, а также там нельзя реализовывать продукты животноводства.

Напомним, в начале октября в Большечерниговском районе была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В селе Новый Камелик у жителей и фермеров изъяли всю птицу.