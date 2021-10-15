Полиция ищет свидетелей конфликта торговцев фруктами и горожан в Самаре

Полиция ищет свидетелей потасовки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По всей России обсуждают видео, где на улице Стара-Загора в Самаре мигранты бросили в пожилого человека помидором. Свидетели конфликта попросили полицейских разобраться в ситуации и наказать обидчиков старика. В ГУ МВД по Самарской области отреагировали на сообщение горожан.

- Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта между торговцами и пожилым человеком. Материал зарегистрирован в дежурной части отдела полиции, в настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего, - сообщили самарские полицейские.

Сотрудники правоохранительных органов просят откликнуться свидетелей скандала и передать информацию в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону дежурной части 8-846-373-76-40.

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Конфликт между торговцами фруктами и самарчанами разгорелся на улице Стара-Загора. В ЧП попросят разобраться полицию (подробности)