В Самаре 15 октября 2021 года открыли «горячую линию» для жалоб на блокировку социальных карт

Непривитым пенсионерам начали блокировать соцкарты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре открыли "горячую линию" для жителей старше 65 лет, у которых заблокировали социальную карту, а они с этим не согласны. На неправомерную блокировку теперь можно пожаловаться по телефону 334-45-41. Сделать это можно только в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Операторы проверят информацию и либо помогут разблокировать карту, либо дадут понятные объяснения.

В министерстве социально демографической политики Самарской области отметили, что этот шаг стал необходимым, потому что в социальных сетях поступает много вопросов и появилась необходимость все подробно объяснить гражданам. До этого стало известно, что карты блокирует оператор транспортной карты "Объединенная транспортная карта". Данные для блокировки направили из минздрава региона, воспользовавшись данными из базы о вакцинации.

Запрет пользования социальными картами для непривитых граждан старше 65 лет был введен постановлением губернатора Дмитрия Азарова. Мы подсмотрели, что происходило в автобусах и трамваях в первый день блокировки.