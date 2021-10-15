В Самаре в октябре 2021 года готовятся расселить 31 дом в Ленинском районе

В Самаре много ветхого жилья, но сносят не все Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Самары готовятся расселить 31 дом по адресам в границах улиц Молодогвардейская, Красноармейская, Садовая и Льва Толстого. Речь, согласно постановлениям, опубликованным 7 и 9 октября на сайте городской администрации, идет о ветхом и аварийном жилье, которое признали таковым в законном порядке.

В постановлениях говорится о необходимости изъять жилые квартиры различной площади, а также нежилые помещения в домах. Всем собственникам необходимо направить копии постановлени и обсудить с ними условия изъятия и размер компенсации. Затем земельные участки должны быть зарегистрированы в Росреестре в качестве муниципальной собственности. Затем они могут быть выставлены на торги для возможной застройки.

Известен список адресов объектов, которые подлежат расселению. Постановления об изъятии шести из них опубликованы 9 октября, 25 - 8 октября. Все они подписаны 30 сентября 2021 года. Это дома по ул. Самарской, Красноармейской, Галактионовской, Льва Толстого. Точный список адресов приводим ниже.

Здесь мы рассказывали об одних из слушаний по поводу расселения ветхого центра города.

Список адресов домов, которые будут расселять в 2021 году в Ленинском районе:

ул. Самарская, д. 106/ ул. Красноармейская д. 45.

ул. Самарская, д. 90, литеры Д, Д1.

ул. Садовая/ Красноармейская д. 132/61, литеры А, А1,

ул. Галактионовская, д. 73/ ул. Льва Толстого, д. 68а, - жилое и нежилое

ул. Садовая, дом № 124

ул. Самарская, д. 119, литеры Б, Б1, б, б1.

ул. Галактионовская, д. 79, литера Б.

ул. Самарская, д. 88

ул. Льва Толстого, д. 70 – 72

ул. Самарская, д. 104, литеры Б, б, б1.

ул. Самарская, д. 143 литеры А,А1.

ул. Самарская, д. 104, литеры В, в.

ул. Галактионовская, д. 75 литера А.

ул. Галактионовская, д. 95 литера А,А1.

ул. Самарская, д. 88

ул. Галактионовская, д. 93, литеры А, а, а1.

ул. Самарская, д. 104, литера А.

ул. Галактионовская, д. 77 литеры А, А1, а, а1.

ул. Самарская, дом № 90, литера А, А1, а, а.

ул. Самарская д. 102 литеры И, И1.

ул. Самарская д. 102 литеры А, А1.

ул. Самарская д. 84/ ул. Льва Толстого, д. 74 - 76 литера В.

ул. Галактионовская, д. 75 литеры Б,б,б1,б2.

ул. Самарская, д. 96 литера Б.

ул. Самарская, д. 90, литеры В, В1.

ул. Красноармейская, д. 43, литера А.

ул. Самарская, д. 86 литеры Б, Б1, б, б1.

ул. Галактионовская, д. 97, литеры А, а, а2, а3.

ул. Самарская, д. 115, литеры А, А1, А2, А3, а, а1, а2.

ул. Красноармейская, д. 51 А, А1, А2, А3, а, а1, а2.

ул. Льва Толстого, д. 70 - 72, литеры А, а, а1, Б.